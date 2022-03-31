Elektrik tellerine takılarak yaralanan leyleğin bir kanadı operasyonla kesildi - Son Dakika

Bilecik'te elektrik tellerine takılması sonucu kanadından yaralanan leylek, tedavi altına alındı.

Kentte ormanlık arazide bir leyleğin elektrik tellerine takıldığı ihbarı üzerine bölgeye ulaşan Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri leyleği bulunduğu yerden kurtardı.

Ekipler, kanadından yaralanan leyleği tedavisinin yapılması için Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'ne götürdü.

Kanadında kırıklar oluşan leyleğe, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı tarafından müdahale edildi.

Tek kanadı kesilmek zorunda kalınan leyleğe merkezin yetkilileri tarafından özel bakım uygulanıyor. "Bahar" adı verilen leylek, barınağın gözdesi oldu.

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, AA muhabirine, göç yolundayken elektrik tellerine takılan leyleğin kanadında parçalı kırıklar oluştuğu için bir kanadını almak zorunda kaldıklarını söyledi.

Leyleğe merkezde özel bakım uyguladıklarını kaydeden Avcı, "Beslemesini burada yapıyoruz. Artık barınağımızın maskotu haline geldi. Burada tedavisini yaptık, artık burada kalacak. Ziyaretçilerimiz fazla. Leyleğimizi özellikle çocuklarımız sevmeye geliyor." diye konuştu.