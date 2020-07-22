Elektrik tellerine temas eden saman yüklü kamyon alev alev yandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik tellerine temas eden saman yüklü kamyon alev alev yandı.

Olay, ilçeye bağlı Kalınağaç kırsal Mahallesi'nde meydana geldi Alınan bilgilere göre, Hasan G.'ye ait saman yüklü kamyon mahalle sakinlerinden Abdurrahman D.'ye saman götürdüğü sırada, sarkan elektrik tellerine temas etti. Tellerin kıvılcım saçmasıyla saman torbaları alev aldı. Yangın kısa sürede tüm samana ve kamyona sıçradı.

Olay yerine itfaiye ekipleri çağrılırken, kamyon sahibi ve mahalle sakinleri yangını sündürmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alan saman ve kamyonu söndürürken, saman ve kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kamyonda 10 bin liralık saman olduğu öğrenilirken, kamyon sahibi Hasan G.'nin kamyonu kısa süre önce çalışmak için borçla aldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA