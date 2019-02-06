Elektrik Tellerine Temas Eden Usta Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da çalıştığı inşaatta elektrik tellerine temas ederek akıma kapılan inşaat ustası hayatını kaybetti.

Adıyaman'da çalıştığı inşaatta elektrik tellerine temas ederek akıma kapılan inşaat ustası hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Büyükkavaklı köyünde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Abdurrahman Genç (48), inşaat yanından geçen elektrik telleri ile temas etti. Burada akıma kapılan inşaat ustası olay yerinde hayatını kaybetti. Abdurrahman Genç'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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