Elektrik trafosu patladı: 1 yaralı - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, elektrik direğindeki trafo patladı. Kopan kablolardan biri, evinin terasında oturan Ahmet A.'nın (44) üzerine düştü. Ahmet A., hastanede tedaviye alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü