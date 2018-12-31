Elektrik Trafosu Patladı
8 dakika önce
- Trafonun yanma görüntüsü ve patlama anları MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde aşırı yüklenmeden dolayı alev alan elektrik trafosu patladı.
- Trafonun yanma görüntüsü ve patlama anları MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde aşırı yüklenmeden dolayı alev alan elektrik trafosu patladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:07 Kaynak: AA
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