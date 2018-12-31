Son Dakika Haberleri: Elektrik Trafosu Patladı

Elektrik Trafosu Patladı

8 dakika önce

- Trafonun yanma görüntüsü ve patlama anları MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde aşırı yüklenmeden dolayı alev alan elektrik trafosu patladı.

- Trafonun yanma görüntüsü ve patlama anları MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde aşırı yüklenmeden dolayı alev alan elektrik trafosu patladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:07 Kaynak: AA

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