Son Dakika Haberleri: Elektrik Trafosu Patladı, Mahsur Kalan 3 Kişi İtfaiye Merdiveniyle Kurtarıldı

Elektrik Trafosu Patladı, Mahsur Kalan 3 Kişi İtfaiye Merdiveniyle Kurtarıldı

4 saat önce

AKSARAY'da, 6 katlı apartmanın elektrik trafosunda bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada, binayı duman sardı.

Elektrik Trafosu Patladı, Mahsur Kalan 3 Kişi İtfaiye Merdiveniyle Kurtarıldı, System.String[]
AKSARAY'da, 6 katlı apartmanın elektrik trafosunda bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada, binayı duman sardı. En üst katta mahsur kalan ve dumandan etkilenen 3 kişi ise itfaiye merdiveniyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Büyük Bölcek Mahallesi 2443 Sokak'ta bulunan 6 katlı Serttaşlar Apartmanı'nda meydana geldi. Binanın bodrum katındaki elektrik trafosu bilinmeyen nedenle patladı. Patlamayla birlikte en üst kata kadar çıkan elektrik kabloları ve diğer katlardaki trafolar da  yandı. Binayı duman kaplarken, durumu fark eden apartman sakinleri itfaiyeye haber verdi. Yanan trafolar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Duman nedeniyle 6'ncı katta mahsur kalan 3 kişi ise itfaiye merdiveniyle kurtarılarak, ilk müdahalelerinin ardından  ambulansla  Aksaray Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:19 Kaynak: DHA

Bölcek, Aksaray, İtfaiye, 3. Sayfa
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