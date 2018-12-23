Elektrik Trafosu Patladı, Mahsur Kalan 3 Kişi İtfaiye Merdiveniyle Kurtarıldı
4 saat önce
AKSARAY'da, 6 katlı apartmanın elektrik trafosunda bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada, binayı duman sardı.
AKSARAY'da, 6 katlı apartmanın elektrik trafosunda bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada, binayı duman sardı. En üst katta mahsur kalan ve dumandan etkilenen 3 kişi ise itfaiye merdiveniyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Büyük Bölcek
Mahallesi 2443 Sokak'ta bulunan 6 katlı Serttaşlar Apartmanı'nda meydana geldi. Binanın bodrum katındaki elektrik trafosu bilinmeyen nedenle patladı. Patlamayla birlikte en üst kata kadar çıkan elektrik kabloları ve diğer katlardaki trafolar da yandı. Binayı duman kaplarken, durumu fark eden apartman sakinleri itfaiyeye haber verdi. Yanan trafolar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Duman nedeniyle 6'ncı katta mahsur kalan 3 kişi ise itfaiye merdiveniyle kurtarılarak, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Aksaray
Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:36 Kaynak: DHA
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