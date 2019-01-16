Elektrik Trafosuna Giren Şahıs Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Elektrik trafosuna giren şahıs hayatını kaybettiKAYSERİ - Kayseri'de elektrik trafosuna giren 2 kişiden 1'i elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybetti.
Elektrik trafosuna giren şahıs hayatını kaybetti
KAYSERİ - Kayseri
'de elektrik trafosuna giren 2 kişiden 1'i elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan
ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Ufuklu Sokak'ta meydana gelen olayda 35 yaşındaki E.K. ve 36 yaşındaki M.K.'nın elektrik trafosuna girdiği öğrenildi. Elektrik çarpması sonucunda M.K. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan E.K. ise vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde hayatını kaybeden M.K.'nin cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:46 Kaynak: İHA
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