ADIYAMAN'da, elektrik trafosunda meydana gelen patlama, tedirginliğe neden oldu.
Siteler Mahallesi'nde gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte evlerinden çıkan mahalleli, direkteki trafonun yandığını görüp, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangını söndürdü. Trafodaki yangın nedeniyle bazı bölgelerde elektrikler kesildi. Elektrik dağıtım şirketi, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Elektrik trafosundaki patlama tedirginliğe yol açtı - Son Dakika