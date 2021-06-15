Elektrik trafosundan çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika

Bilecik'te ormanlık bir alanda baz istasyonun elektrik ihtiyacını karşılayan trafodan çıkan alevler yangına sebep oldu.

Alınana bilgilere göre, Bilecik Belediyene bağlı İtfaiye Müdürlüğü, İstanbul - Eskişehir çevreyolu Tüneller mevkiindeki ormanlık alanda bir yangın ihbarı aldı. Hemen olay yerine hareket eden ekipleri yangının büyümeden söndürdü. Yangının, baz istasyonun elektrik ihtiyacını karşılayan trafodan çıktığı iddia edilirken, kesin neden itfaiye ekiplerince araştırılıyor. - BİLECİK