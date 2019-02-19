Son Dakika Haberleri: Elektrik tüketicilerine blockchain tabanlı takas sistemi

Elektrik tüketicilerine blockchain tabanlı takas sistemi

1 saat önce

Bilgi ve iletişim teknolojisi şirketi Fujitsu, elektrik tüketicilerinin kendi aralarında alım satım yapabilecekleri bir blockchain teknolojisi geliştirdi.

Elektrik tüketicilerine blockchain tabanlı takas sistemi, System.String[]
Bilgi ve iletişim teknolojisi şirketi Fujitsu, elektrik tüketicilerinin kendi aralarında alım satım yapabilecekleri bir blockchain teknolojisi geliştirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:05 

Fujitsu, Ekonomi
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