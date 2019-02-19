Elektrik tüketicilerine blockchain tabanlı takas sistemi
1 saat önce
Bilgi ve iletişim teknolojisi şirketi Fujitsu, elektrik tüketicilerinin kendi aralarında alım satım yapabilecekleri bir blockchain teknolojisi geliştirdi.
Bilgi ve iletişim teknolojisi şirketi Fujitsu
, elektrik tüketicilerinin kendi aralarında alım satım yapabilecekleri bir blockchain teknolojisi geliştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:05
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