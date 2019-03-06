Elektrik Tüketim Desteği Ödemeleri Başladı
29 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği ihtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği başladı. PTT’ye fatura ödemeye giden ihtiyaç sahiplerinin 80 liraya kadar olan faturaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 8 Ocak’ta müjdesi verilen ihtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği ödemeleri başladı. Kimlik belgesi ve elektrik faturalarıyla PTT’ye giden ihtiyaç […]The post Elektrik tüketim desteği ödemeleri başladı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın müjdesini verdiği ihtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği başladı. PTT
'ye fatura ödemeye giden ihtiyaç sahiplerinin 80 liraya kadar olan faturaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
tarafından 8 Ocak'ta müjdesi verilen ihtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği ödemeleri başladı. Kimlik belgesi ve elektrik faturalarıyla PTT'ye giden ihtiyaç sahiplerinin 80 liraya kadar olan faturaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödendi.
5 bine yakın PTT iş yerinden yapılacak ödemelerde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen destek tutarı kadar tutar faturadan düşülecek. Ödemeler geçmişe dönük 3 ay boyunca da yapılacak. Elektrik tüketim desteği tutarı, hak sahibi adına her ay 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat, 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat, 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat karşılığı kadar olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:10
Erdoğan Müjdeyi Vermişti! Elektrik Tüketim Desteği Ödemeleri Başladı
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