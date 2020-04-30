Türkiye'de 2020 yılına ciddi bir yükselişle başlayan toplam elektrik talebi, ilk COVID-19 vakasının tespitiyle 11 Mart'tan itibaren hızla gerileyerek Mart ayı genelinde yerinde saymıştı.
Türkiye'de 2020 yılına ciddi bir yükselişle başlayan toplam elektrik talebi, ilk COVID-19 vakasının tespitiyle 11 Mart'tan itibaren hızla gerileyerek Mart ayı genelinde yerinde saymıştı. Nisan ayında ise tüketim yüzde 15 geriledi.
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30.04.2020 05:26:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elektrik tüketimi %15 geriledi - Son Dakika