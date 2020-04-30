Elektrik tüketimi %15 geriledi

Türkiye'de 2020 yılına ciddi bir yükselişle başlayan toplam elektrik talebi, ilk COVID-19 vakasının tespitiyle 11 Mart'tan itibaren hızla gerileyerek Mart ayı genelinde yerinde saymıştı. Nisan ayında ise tüketim yüzde 15 geriledi.