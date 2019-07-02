Elektrik tüketimi haziranda arttı
6 dakika önce
Türkiye'nin elektrik tüketimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 23 milyar 30 milyon 757 bin kilovatsaat oldu.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:13
'nin elektrik tüketimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 23 milyar 30 milyon 757 bin kilovatsaat oldu.
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