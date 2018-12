Elektrik Tüketimi Katlanarak Artınca Dicle Elektrik Uyarıda Bulundu

Havaların soğuması ve elektrik enerjisinin yoğun olarak ısınma amacıyla kullanılmaya başlanmasıyla birlikte Batman'daki tüketim, günlük 3 milyondan 7 milyon kWh'ye (kilovatsaat) yükseldi. Tüketimdeki bu ani artışın arızaları de beraberinde getirdiğini belirten Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Yusuf Açar, vatandaşlara uyarılarda bulundu.Batman'da ekim ayında 3 milyon kWh olan elektrik tüketiminin içerisinde bulunduğumuz Aralık ayında yaklaşık 1,5 kat artarak 7 milyon kWh'ye yükseldiğini bildiren Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Yusuf Açar, bunun temel sebebinin elektriğin ısınmada kullanılması olduğunu söyledi. Bu denli aşırı yüklenmeden dolayı bazı mahallelerde doğal olarak trafo, şalter ve sigorta arızaları yaşandığına dikkat çeken İl Müdürü Açar, "Merkez ve köylerde ekiplerimiz 7/24 görevde bulunuyor. Vatandaşlarımızın olası arızalarda 186 numaralı çağrı merkezimizi arayıp biraz sabırlı olmaları halinde ekiplerimiz gerekli müdahaleyi olması gerektiği gibi yapacaklardır" dedi.Bazı vatandaşların kilitlerini kırarak, pano ve diğer şebeke elemanlarına bilinçsizce müdahale ettiklerini de kaydeden Yusuf Açar, "Bunu yapanlar kendi hayatlarını tehlikeye attıkları gibi, kırdıkları kilit sebebiyle diğer insanların, sokak hayvanlarının, hatta belki de kendi sevdiklerinin hayatını tehlikeye atıklarını bilmelidirler. Bu bilinçsiz müdahalelerin, elektrik şebekesinde onarılması çok daha güç ve uzun zaman alacak arızalara yol açtığının bilinmesi ve unutulmaması gerekir" diye konuştu.Kış aylarında arıza gerekçesiyle vatandaşlar tarafından her gün onlarca trafo ve panonun kilidinin kırıldığını da sözlerine ekleyen Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Yusuf Açar, "Buradan bir kez daha vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum, trafo ve panolara asla müdahale etmeyin. İhbarda bulunulması halinde, arıza bakım onarım ekiplerimiz en kısa zamanda gerekli müdahalede bulunacaktır. Zaman zaman trafolar, aşırı yükten dolayı çok daha büyük bir hasar yaşanmaması için kendisini koruma amacıyla devreden çıkıyor. Biraz sabırlı olunursa birçok arıza daha fazla büyümeden, uzun saatler sürmeden ve en önemlisi de kimsenin hayatı tehlikeye sokulmadan ekiplerimiz tarafından giderilecektir. Öncelikle elektriğin odun, kömür, doğal gaz gibi temel ısınma kaynağı olmadığının unutulmaması ve tüketimde aşırıya kaçılmaması gerektiğini unutmayalım. ve lütfen arıza olduğunda, durumu 186'ya bildirip, sabırla ekiplerin gelmesini bekleyelim. O zaman sorunların çok daha hızlı ve kalıcı biçimde çözüldüğünü görebilirsiniz" ifadelerinde bulundu.The post Elektrik tüketimi katlanarak artınca Dicle Elektrik uyarıda bulundu appeared first on Enerji Enstitüsü