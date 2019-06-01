Elektrik tüketimi mayısta arttı
25 dakika önce
Türkiye'nin elektrik tüketimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,68 artarak 23 milyar 585 milyon 440 bin kilovatsaate yükseldi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:23
'nin elektrik tüketimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,68 artarak 23 milyar 585 milyon 440 bin kilovatsaate yükseldi.
(Özel) Mermi ile doğan bebek, Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde tedavi edildi
Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti
Erdoğan'ın imzasıyla Gelibolu Yarımadası "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi
Son Dakika! Iğdır'dan Acı Haber! 2 Askerimiz Şehit Oldu