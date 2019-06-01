Son Dakika Haberleri: Elektrik tüketimi mayısta arttı
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Elektrik tüketimi mayısta arttı

25 dakika önce

Türkiye'nin elektrik tüketimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,68 artarak 23 milyar 585 milyon 440 bin kilovatsaate yükseldi.

Elektrik tüketimi mayısta arttı, System.String[]
Türkiye'nin elektrik tüketimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,68 artarak 23 milyar 585 milyon 440 bin kilovatsaate yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:23 
Türkiye, Ekonomi
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