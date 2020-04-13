Elektrik tüketimi yüzde 15 düştü
13 dakika önce
Türkiye'de toplam elektrik tüketimi ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart'tan bugüne yüzde 5.64 geriledi.
Türkiye'de toplam elektrik tüketimi ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart'tan bugüne yüzde 5.64 geriledi. Nisan ayının ilk 11 günündeki gerileme oranı ise yüzde 15 olarak hesaplandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:51
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