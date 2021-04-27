Elektrik tüketiminde ramazan ayı ve kısmi kapanma etkisi açıklandı - Son Dakika

Elektrik tüketiminde ramazan ayı ve kısmi kapanma etkisi açıklandı

27.04.2021 14:51
Elektrik tüketiminde ramazan ayı ve kısmi kapanma etkisi açıklandı, System.String[]

Korona virüse yönelik alınan yeni önlemler ve ramazan ayının da etkisiyle beraber elektrik tüketimlerinde değişimler yaşandı.

Korona virüse yönelik alınan yeni önlemler ve ramazan ayının da etkisiyle beraber elektrik tüketimlerinde değişimler yaşandı. İnsanların uyku alışkanlıklarının değişmesi, sahura kadar hareketliliğin sürmesi, uzaktan eğitimin ve evden çalışma sisteminin devam etmesi elektrik tüketimini artırdı. Limak Enerji hizmet bölgesinin enerji tüketim verilerini açıkladı.

Ramazanın ve kısmi kapanmanın etkisiyle ticarethanelerde enerji tüketimi yüzde 15'ler seviyesinde azaldı

5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, iki haftalık kısmi kapanmanın ve ramazanın etkisini açıkladı. Şirketin verilerine göre kısıtlama saatinin 21.00'den 19.00'a çekilmesi, marketler, ofisler, bankalar ve kamu kuruluşları gibi abonelerin oluşturduğu ticarethane grubunda kısmi kapanma öncesine kıyasla yüzde 6'lar seviyesinde elektrik tüketim düşüşü gerçekleşmesine sebep oldu. Sokağa çıkma yasaklarının 19.00 - 05.00 saatleri arasına çekilmesi, restoranların paket servise geçmesi, marketlerin erken kapanması ve kamu kurumu, bankalar gibi özel hizmet sektörlerinin çalışma saatlerini bu doğrultuda güncellemeleri enerji tüketimine etki etti. Ticarethanelerde kısmi kapanma öncesine kıyasla 18.00 - 20.00 saatleri arasındaki elektrik tüketim düşüşü ise yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti.

Sahur saatlerindemesken enerji tüketimi yüzde 30 arttı

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Ramazan etkisiyle konutlardaki sahur vaktine denk gelen 02.00- 06.00 saatleri arasındaki tüketimde, ramazan etkisinde olmayan günlere görebazı saatlerde yüzde 30'a kadar bir tüketim artışı söz konusu." dedi.

İftar saatlerinde mesken enerji tüketimi yüzde 8 arttı

İftar saatielektrik kullanımına bakıldığındaise hem Ramazan ayının hem de kısmi kapanmanın etkisi gözlendi. İftar hazırlıklarının başladığı ve iftar saatini de kapsayan18.00-20.00 saatleri arasında meskenlerde elektrik tüketiminde ise yüzde 8 civarında artış yaşandı. - BURSA

Elektrik tüketiminde ramazan ayı ve kısmi kapanma etkisi açıklandı

Koronavirüs, Ramazan, Enerji, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elektrik tüketiminde ramazan ayı ve kısmi kapanma etkisi açıklandı - Son Dakika


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