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Elektrik tüketiminde rekor kırıldı! Artan sıcaklıklar yüzünden vatandaş klimaya yüklendi - Son Dakika

Elektrik tüketiminde rekor kırıldı! Artan sıcaklıklar yüzünden vatandaş klimaya yüklendi

28.06.2021 16:31
Elektrik tüketiminde rekor kırıldı! Artan sıcaklıklar yüzünden vatandaş klimaya yüklendi, System.String[]

Yurt genelinde artan hava sıcaklığı, soğutma ihtiyacını zorunlu kılarken, 25 Haziran'da 963 bin 983 megavatsaatle rekor seviyede elektrik tüketildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, 25 Haziran'da saatlik bazda en yüksek tüketim 46 bin 742 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 515 megavatsaatle 07.00'de kaydedildi.

KLİMA KULLANIMININ ETKİSİYLE REKOR GELDİ

Aşırı sıcaklar nedeniyle artan klima kullanımının etkisiyle 25 Haziran'da 963 bin 983 megavatsaatle yılın en yüksek elektrik tüketim seviyesine ulaşılırken, günlük ortalama elektrik tüketimi de yaklaşık yüzde 8 arttı. Aynı gün elektrik üretimi de 969 bin 204 megavatsaatle yılın en yüksek üretimi olarak kayıtlara geçti.

SICAKLIKLAR 35-40 DERECEYİ AŞTI

Öte yandan, hafta sonu elektrik tüketimi daha düşük seyretse de 26 Haziran Cumartesi günü tüketim bir önceki haftanın aynı gününe göre yüzde 11 artışla 932 bin 426 megavatsaat oldu. Hava sıcaklığı, söz konusu tarihlerde yurdun güney kesimleri başta olmak üzere birçok ilde 35-40 dereceye ulaştı ve klima kullanımının artmasında etkili oldu.

Elektrik tüketiminde rekor kırıldı! Artan sıcaklıklar yüzünden vatandaş klimaya yüklendi

Haziran, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elektrik tüketiminde rekor kırıldı! Artan sıcaklıklar yüzünden vatandaş klimaya yüklendi - Son Dakika Ekonomi


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