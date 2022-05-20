Elektrik üreten gemi geleceğe ışık tutuyor! - Son Dakika
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Elektrik üreten gemi geleceğe ışık tutuyor!

20.05.2022 16:36
Elektrik üreten gemi geleceğe ışık tutuyor!

İskoçya'da bir şirket, Orbital O2 2MW adını verdiği devasa bir gemi ile elektrik üreten türbinlere yeni bir yorum getirdi.

Yenilenebilir enerji konusunda her gün yeni bir adım atılıyor. Doğaya büyük tehlike yaratan fosil yakıtları kullanmayı bırakmak adına yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisi oldukça büyük önem taşıyor. Bu konuda yapılan çalışmalar sayesinde yenilenebilir enerji üretmenin ve kullanmanın birçok yolu ile karşılaşıyoruz. Devasa elektrik üreten gemi de bunlardan bir tanesi.

1.700 haneye elektrik sağlayabiliyor

İskoçya'da bir şirket, Orbital O2 2MW adını verdiği devasa bir araçla elektrik üreten türbinlere yeni bir yorum getirdi. Orbital O2, milyonlarca ev için temiz elektrik üreterek iklim değişikliğiyle mücadele etmek için tasarlanmış yüzen bir gelgit türbini platformu olarak nitelendirilebilir.

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Bir demirleme sistemine bağlı olan devasa gemi, açık denizlerde hareketli akıntıları yakalamak için büyük pervanelerini kullanıyor. Akıntılar yardımı ile ortaya çıkan elektrik, temiz enerjiyi saklamak adına güç üreten hücrelere yönlendiriliyor.

Orbital, tek bir O2'nin 2.5 megawatt güç üretebileceğini söylüyor. Bu miktar da 1.700 hanenin yıllık elektrik ihtiyacı anlamına geliyor. Bu gemilerden daha fazlasının kullanılması durumunda İngiltere'nin büyük bir bölümünün okyanus akıntılarından elde edilen elektrik ile aydınlatılması içten bile değil.

Temiz enerji üreten bu devasa gemi boyutlarıyla da fark yaratıyor. Yaklaşık 72 metre uzunluğunda olan gemi boyutları ile 747 jumbo jet ile yarışıyor. Ayrıca 18 metrelik katlanabilir iki kanada sahip olan geminin 2 adet 10 metrelik pervanesi bulunuyor.

Elektrik üreten gemi geleceğe ışık tutuyor!

Görünen o ki yıllar geçtikçe yenilenebilir enerji için yeni teknoloji ve aletler ile karşılaşacağız. Orbital O2 2MW de bunlardan bir tanesi. Peki siz elektrik üreten gemi hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce kullanımı yaygınlaşmalı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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