Elektrik üretim tesisinde büyük yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Elektrik üretim tesisinde büyük yangın

12.06.2022 20:22

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, mısır koçanlarından elektrik üretimi yapılan tesiste yangın çıktı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, mısır koçanlarından elektrik üretimi yapılan tesiste yangın çıktı. Yangına çevre illerden çağrılan takviye itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Viranşehir'in organize sanayi bölgesindeki bir elektrik üretim tesisinde çıktı. Mısır koçanlarından elektrik üretimi yapılan tesiste çıkan yangın kısa sürede alandaki birçok mısır koçanı yığınına sıçradı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken yangının kontrol altına alınabilmesi için Şanlıurfa merkez ve Mardin'in Kızıltepe ilçesinden takviye ekipler sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra emniyet ve jandarmaya ait TOMA'lar da müdahale etti.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

(Enver Zencirci/İHA)

Elektrik üretim tesisinde büyük yangın
Elektrik üretim tesisinde büyük yangın
Elektrik üretim tesisinde büyük yangın
Elektrik üretim tesisinde büyük yangın
Elektrik üretim tesisinde büyük yangın
Elektrik üretim tesisinde büyük yangın
Elektrik üretim tesisinde büyük yangın

YORUMLAR
500
Kocaeli'de sanayi gazları dolum tesisinde yangın Kocaeli'de sanayi gazları dolum tesisinde yangın ABD'de bir şirketin üretim tesisine giren silahlı saldırgan 3 kişiyi öldürdü (2) ABD'de bir şirketin üretim tesisine giren silahlı saldırgan 3 kişiyi öldürdü (2)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik üretim tesisinde büyük yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:40 Kadıköy'de skandal görüntüler! Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekil polise yumruk attı
20:33 Erdoğan, "Muhalefet neden aday çıkartamıyor?" sorusunu yanıtladı: Bunlar YSK seçimi ilan edene kadar adaylarını açıklayamazlar
20:29 PSG, Pochettino ile yollarını ayırıp Zidane'ı takımın başına getiriyor! 3 yıl için servet ödeyecekler
19:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "genç tabanları yok" eleştirisine yanıt: 1 buçuk milyon gençlik kolları üyemiz var
19:33 Yaşadığı kaza sonucu Formula 2 yarışına veda eden Cem Bölükbaşı'nın rakibi Nissany'den skandal sözler! "Pistte bir aptal var"
18:44 Mardin sokaklarında çırılçıplak gezerken görüntülendi! Tepkilere aldırış etmeyince çevre halkı tarafından meydan dayağını yedi
18:03 Ağrı'da taksicilerden akaryakıt zamlarına protesto! Yolu trafiğe kapatıp kent merkezinde tur atarak tepkilerini dile getirdiler
17:30 Dünyaca ünlü meteoroloji ajansından korkutan rapor: Cehennem sıcakları kapıda
17:26 Jesus'tan Arda'ya özel markaj! Teknik açıdan çok beğendiği oyuncuyu taktiksel yönden eğitecek
16:43 Süper Lig'de dev imza! Andrea Pirlo resmen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 21:00:17. #1.11#
SON DAKİKA: Elektrik üretim tesisinde büyük yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement