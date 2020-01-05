Elektrik üretim yatırımlarında başı "doğal gaz" çekti - Son Dakika
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Elektrik üretim yatırımlarında başı "doğal gaz" çekti

6 saat önce

Türkiye'de geçen yıl 2 bin 821 megavatlık elektrik üretim kapasitesi devreye girdi.

Elektrik üretim yatırımlarında başı

Türkiye'de geçen yıl 2 bin 821 megavatlık elektrik üretim kapasitesi devreye girdi. Bu kapasitenin en büyük kısmını 917,4 megavat ile doğal gaz santralleri oluştururken, rüzgar santralleri 578 megavat kapasiteyle ikinci sırada yer aldı.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 2019'da 172 elektrik üretim ünitesi faaliyete başladı.

Bu ünitelerin toplam kurulu gücü 2 bin 821 megavat olarak belirlendi. Böylece, 2019'da devreye alınan elektrik üretim kapasitesi geçen yıla göre yüzde 21,7 artış gösterdi.

Doğal gaz santralleri, 917,4 megavat kurulu güçle bu dönemde devreye giren kapasitede en yüksek paya sahip oldu. Geçen yıl devreye alınan ikinci en büyük kapasiteyi 578 megavat ile rüzgar santralleri oluştururken, yerli kömür santralleri 514 megavat ile üçüncü sırada yer aldı.

Santraller içinde 801 megavat kapasiteli Aliağa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali ve 510 megavat kapasiteli Soma Kolin Termik Santrali, geçen yıl faaliyete başlayan en büyük iki santral oldu.

Hidroelektrik ve jeotermal yarıştı

Geçen yıl kurulu güce eklenen kapasitenin 232,1 megavatını jeotermal santralleri oluştururken, hidroelektrik santralleri 210,6 megavatla jeotermali takip etti.

Ayrıca, 2019'da 143 megavat biyokütle ve atık ısı, 138 megavat ithal kömür ve 88 megavat güneş enerjisi kapasitesi devreye alındı.

Böylece, geçen yıl faaliyete giren toplam kurulu gücün yüzde 62,5'ini yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu.

En büyük artış doğal gazda

Öte yandan, 2019'da devreye giren kapasitede bir önceki yıla göre en fazla artış doğal gazda görüldü. Geçen yıl devreye alınan doğal gaz kapasitesi 2018'e göre yüzde 466 yükseldi. Bir önceki yıl eklenen doğal gaz kapasitesi 162 megavat olarak kayıtlara geçmişti.

Aynı dönemde devreye alınan hidroelektrik kapasitesi ise yüzde 76 azaldı. Türkiye'de 2018'de 889 megavat hidroelektrik kapasitesi devreye girmişti.

Toplam kurulu güç 91 bin 341 megavata ulaştı

Geçen yıl devreye giren kapasiteyle, Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü 91 bin 341 megavata ulaştı.

Toplam kurulu güçte en büyük payı 28 bin 494 megavat ile hidroelektrik santralleri aldı. Kurulu gücü 25 bin 930 megavat seviyesinde bulunan doğal gaz santralleri ikinci sırada yer alırken, yerli kömür santrallerinin kurulu gücü 11 bin, ithal kömür santrallerinin kurulu gücü ise 8 bin 967 megavat oldu.

Bu kaynakları 7 bin 544 megavat kurulu güç ile rüzgar ve 5 bin 987 megavat ile güneş enerjisi santralleri izledi. Kurulu gücün kalan 3 bin 419 megavatlık kısmını ise jeotermal, atık ve çöp, asfaltit kömür ve sıvı yakıtlar santraller oluşturdu.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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