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Elektrik üretimi mayısta yüzde 21 arttı - Son Dakika

Elektrik üretimi mayısta yüzde 21 arttı

30.07.2021 10:34
Elektrik üretimi mayısta yüzde 21 arttı, System.String[]

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 artışla 23 milyon 906 bin 215 megavatsaat oldu.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 artışla 23 milyon 906 bin 215 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 29,1'i doğal gaz santralleri, yüzde 24,3'ü hidroelektrik santralleri, yüzde 14,4'ü ithal kömür santralleri ve yüzde 14,4'ü linyit santralleri tarafından karşılandı.

Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle ekonomik aktivite yavaşlamış, elektrik üretim ve tüketiminde düşüş görülmüştü. Bu durum, elektrik üretim ve tüketiminin bu yıl mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre artış göstermesine neden oldu.

Böylece, toplam lisanslı elektrik üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,1 artarak 23 milyon 906 bin 215 megavatsaate yükseldi.

Faturalanan tüketim miktarı

Faturalanan elektrik tüketim miktarı, aynı dönemde yaklaşık yüzde 26,9 artarak 19 milyon 511 bin 124 megavatsaat oldu.

Tüketimin yüzde 43,4'ü sanayi, yüzde 24,9'u mesken ve yüzde 20,7'si ticarethane aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tarımsal sulamanın payı yüzde 8,9, aydınlatmanın payı ise yüzde 2,1 olarak kayıtlara geçti.

Kuraklık nedeniyle tarımsal sulama kaynaklı elektrik tüketimiyle ve sanayi üretimindeki artış da elektrik tüketimdeki yükselişte etkili oldu. Söz konusu dönemde, tarımsal sulama kaynaklı tüketim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 132,4 artarken, sanayi kaynaklı tüketim yüzde 33,5, ticarethane kaynaklı tüketim yüzde 22,5, aydınlatma kaynaklı tüketim yüzde 11,4 ve mesken kaynaklı tüketim yüzde 5 arttı.

Abone sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte abone sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 46 milyon 603 bin 396'ya ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yaklaşık yüzde 3,3, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısında yüzde 3,2, ticarethane tüketicilerinin sayısında yüzde 2,9, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,7 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 0,7 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yaklaşık yüzde 6 artarak 90 bin 577 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 28,3'ü doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 25,7'si barajlı hidrolelektrik santralleri, yüzde 11,2'si linyit santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.

Doğalgaz, Türkiye, Enerji, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elektrik üretimi mayısta yüzde 21 arttı - Son Dakika Ekonomi


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