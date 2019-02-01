Son Dakika Haberleri: Elektrik ve doğalgaz aboneliği e-Devlet'ten yapılabilecek

Elektrik ve doğalgaz aboneliği e-Devlet'ten yapılabilecek

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Elektrik ve doğalgaz aboneliği e-Devlet'ten yapılabilecek, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmini Bile Bilmiyorlardı, Şimdi Talebe Yetişemiyorlar Rusya, Siyasi Kriz Yaşayan Venezuela'ya 2 Uçak Dolusu Altın Gönderdi

Dolar Son 2 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi Kocasını Öldüren Kadın: Akşam Tartıştık, Sabah İlişkiye Girmek İsteyince Bıçağı Savurdum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 13:59:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrik ve doğalgaz aboneliği e-Devlet'ten yapılabilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]