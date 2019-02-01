Elektrik ve doğalgaz aboneliği e-Devlet'ten yapılabilecek
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48
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