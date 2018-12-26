Elektrik ve Doğalgaz İndirimleri İş Dünyasını Olumlu Etkiler"
14 dakika önce
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç elektrik ve doğalgazdaki indirimler ve makine teçhizat alımlarında KDV İstisnasının iş dünyasını olumlu etkileyeceğini söyledi. Elektrik ve doğalgaz indirimlerini ve makine teçhizat alımlarında KDV İstisnası değerlendiren Avdagiç “Bunlar iş dünyasını olumlu etkiler. Özellikle enerji fiyatlarına yüksek oranda artış gelmişti, bir kısmının geri alınması önemli. 2019’da hem iş hacminin artmasına […]The post “Elektrik ve doğalgaz indirimleri iş dünyasını olumlu etkiler” appeared first on Enerji Enstitüsü.
İstanbul Ticaret Odası
Başkanı Şekib Avdagiç elektrik ve doğalgazdaki indirimler ve makine teçhizat alımlarında KDV İstisnasının iş dünyasını olumlu etkileyeceğini söyledi.
Elektrik ve doğalgaz indirimlerini ve makine teçhizat alımlarında KDV İstisnası değerlendiren Avdagiç "Bunlar iş dünyasını olumlu etkiler. Özellikle enerji fiyatlarına yüksek oranda artış gelmişti, bir kısmının geri alınması önemli. 2019'da hem iş hacminin artmasına yardımı olacak, hem enflasyon beklentilerine katkı sağlayacaktır. Ama bunun oranının mümkünse artarak hayata geçmesi beklentisindeyiz" yorumunu yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:34
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