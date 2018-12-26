Son Dakika Haberleri: Elektrik ve Doğalgaz İndirimleri İş Dünyasını Olumlu Etkiler"

Elektrik ve Doğalgaz İndirimleri İş Dünyasını Olumlu Etkiler"

14 dakika önce

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç elektrik ve doğalgazdaki indirimler ve makine teçhizat alımlarında KDV İstisnasının iş dünyasını olumlu etkileyeceğini söyledi. Elektrik ve doğalgaz indirimlerini ve makine teçhizat alımlarında KDV İstisnası değerlendiren Avdagiç “Bunlar iş dünyasını olumlu etkiler. Özellikle enerji fiyatlarına yüksek oranda artış gelmişti, bir kısmının geri alınması önemli. 2019’da hem iş hacminin artmasına […]The post “Elektrik ve doğalgaz indirimleri iş dünyasını olumlu etkiler” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Elektrik ve Doğalgaz İndirimleri İş Dünyasını Olumlu Etkiler
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç elektrik ve doğalgazdaki indirimler ve makine teçhizat alımlarında KDV İstisnasının iş dünyasını olumlu etkileyeceğini söyledi.

Elektrik ve doğalgaz indirimlerini ve makine teçhizat alımlarında KDV İstisnası değerlendiren Avdagiç "Bunlar iş dünyasını olumlu etkiler. Özellikle enerji fiyatlarına yüksek oranda artış gelmişti, bir kısmının geri alınması önemli. 2019'da hem iş hacminin artmasına yardımı olacak, hem enflasyon beklentilerine katkı sağlayacaktır. Ama bunun oranının mümkünse artarak hayata geçmesi beklentisindeyiz" yorumunu yaptı.

The post "Elektrik ve doğalgaz indirimleri iş dünyasını olumlu etkiler" appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:34 

İstanbul Ticaret Odası, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkiz Bebeklerine Hamile Olan Oyuncu Pelin Akil, Domuz Gribine Yakalandı Ünlü Sunucu Seda Akgül'den Olay İtiraf: Hayatımda Hiç Sevilmedim

TÜSİAD'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çok Olumlu Bir Gelişme 10 Aralık'tan Beri Grevde Olan İZBAN İşçileri Yeni Teklifi Kabul Etmeyerek Greve Devam Etme Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 20:48:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrik ve Doğalgaz İndirimleri İş Dünyasını Olumlu Etkiler"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]