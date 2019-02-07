Son Dakika Haberleri: Elektrik ve Elektronik Sektörlerinde 2018 Yılı İhracat Şampiyonları Belli Oldu

Elektrik ve Elektronik Sektörlerinde 2018 Yılı İhracat Şampiyonları Belli Oldu

41 dakika önce

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) 2018 yılı İhracat Başarı Ödülleri, 15 Şubat Cuma günü sahiplerini bulacak.

Elektrik ve Elektronik Sektörlerinde 2018 Yılı İhracat Şampiyonları Belli Oldu, System.String[]
Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) 2018 yılı İhracat Başarı Ödülleri, 15 Şubat Cuma günü sahiplerini bulacak.

Elektrik ve elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren ihracat şampiyonlarının ödüllendirileceği 2018 TET İhracat Başarı Ödül Töreni, 15 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek. TİM Başkanı İsmail Gülle, TET Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güven Uçkan ve sektör temsilcilerinin katılacağı törende Türkiye geneli elektrik ve elektronik sektöründe en çok ihracatı gerçekleştiren firmalar ödüllerini alacaklar.

Elektrik-elektronik sektörü 2018 yılı ihracatı 11,5 milyar dolar

2018 yılında 11,5 milyar dolar olarak gerçekleşen elektrik-elektronik sektörü ihracatı Türkiye ihracatının yüzde 7'sini oluşturuyor. Türkiye'de elektrik-elektronik sektöründe 2018 yılında en çok ihracat yapan ilk 3 firmaya ödül verilecek. Ödül gecesinde sektörün alt ürün gruplarından olan beyaz eşya, elektronik, elektrik üretim ve dağıtım ekipmanları, kablo sektörlerinde en çok ihracatı gerçekleştiren ilk üç firmaya da ödülleri verilecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:55 Kaynak: İHA

Türkiye, İhracat, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima'dan Shinji Kagawa'ya Övgü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıf Üniversitelerine Uyarı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Paylaştığı Skandal Haritaya Türkiye'den İlk Tepki: Vahim Bir Hata Son Dakika! Bakan Albayrak: Yarın Seracılıkla İlgili Önemli Bir Paketi Açıklayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 12:36:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrik ve Elektronik Sektörlerinde 2018 Yılı İhracat Şampiyonları Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]