Son Dakika Haberleri: Elektrik ve Suya 'Dijital' Abonelik

Elektrik ve Suya 'Dijital' Abonelik

2 saat önce

devlet üzerinden pilot olarak başlanan dijital abonelik uygulaması başarıya ulaştı.

Elektrik ve Suya 'Dijital' Abonelik, System.String[]
E-devlet üzerinden pilot olarak başlanan dijital abonelik uygulaması başarıya ulaştı. Su ve elektrik abonelikleri internete taşınıyor.

Türkiye'de e-devlet uygulamaları ile ivme kazanan dijital dönüşüm her vatandaşı ilgilendiren su ve elektrik aboneliklerine taşınıyor. E-devlet üzerinden pilot olarak başlanan dijital abonelik uygulaması önümüzdeki dönem tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak. Alınan bilgiye göre 1 Ocak itibariyle aboneliklere e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:05 Kaynak: İHA

Ekonomi
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