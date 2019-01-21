Elektrik yardımında detaylar belli oldu

Sosyal yardım alanlara elektrik desteğinde detaylar belli oldu.

Sosyal yardım alanlara elektrik desteğinde detaylar belli oldu. Buna göre; hane halkı sayısı 2 veya daha az olanlarda 75 kilovatsaat, 3 kişi yaşayanlarda 100 kilovatsaat, 4 kişi yaşayan hanelerde 125 kilovatsaat, 5 ve üstü yaşayanlarda ise 150 kilovatsaat elektrik desteği verilecek.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

14 Yaşındaki Kızla Metruk Fabrika Binasında Çıplak Yakalanan Sapık Tutuklandı

Seyyar Satıcı El Arabasına El Koymak İsteyen Zabıtanın Burnunu Kırdı

Genç Kadın, Kendisini Kurtaran Kişiyi Hırsızlıkla Suçladı