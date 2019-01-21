Elektrik yardımında detaylar belli oldu
4 dakika önce
Sosyal yardım alanlara elektrik desteğinde detaylar belli oldu.
Sosyal yardım alanlara elektrik desteğinde detaylar belli oldu. Buna göre; hane halkı sayısı 2 veya daha az olanlarda 75 kilovatsaat, 3 kişi yaşayanlarda 100 kilovatsaat, 4 kişi yaşayan hanelerde 125 kilovatsaat, 5 ve üstü yaşayanlarda ise 150 kilovatsaat elektrik desteği verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:25
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