Son Dakika Haberleri: Elektrik yardımında detaylar belli oldu

Elektrik yardımında detaylar belli oldu

4 dakika önce

Sosyal yardım alanlara elektrik desteğinde detaylar belli oldu.

Elektrik yardımında detaylar belli oldu, System.String[]
Sosyal yardım alanlara elektrik desteğinde detaylar belli oldu. Buna göre; hane halkı sayısı 2 veya daha az olanlarda 75 kilovatsaat, 3 kişi yaşayanlarda 100 kilovatsaat, 4 kişi yaşayan hanelerde 125 kilovatsaat, 5 ve üstü yaşayanlarda ise 150 kilovatsaat elektrik desteği verilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:25 

Ekonomi
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