Elektrik yatırımlarına temiz kaynaklar damga vurdu

Türkiye'de yılın ilk 4 ayında elektrikte yaklaşık 416 megavat kurulu güç devreye alınırken, bu kapasitenin tamamını yenilenebilir enerji santralleri oluşturdu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yıl ocakta 40,3 megavat, şubatta 43 megavat, martta 153,8 megavat ve nisanda 178,4 megavat ilave elektrik kapasitesi sisteme eklendi.

Söz konusu 4 aylık dönemde sisteme giren toplam kapasitenin 212 megavatını hidroelektrik santralleri (HES) oluştururken, bunu 172,5 megavatla rüzgar enerjisi santralleri (RES) takip etti.

Biyokütle, atık ısı ve jeotermal santrallerin toplam kapasitesi 21 megavat, güneş enerjisi santrallerinin kapasitesi ise 10,05 megavat seviyesinde gerçekleşti.

Böylece, 416 megavatı bulan bu kapasitenin tamamı yenilenebilir enerji santrallerinden sağlandı ve 35 elektrik ünitesinde elektrik üretimi başladı.

Siirt'te HES, İzmir'de RES

Bu dönemde en büyük elektrik üretim ünitesinin devreye alındığı il 151,5 megavat HES ile Siirt oldu. Toplam 67 megavat RES kapasitesinin devreye alındığı İzmir ise ikinci sırada yer aldı.

Manisa 36 megavat RES kapasitesiyle bu illeri takip ederken, Bingöl'de 33,5 megavat HES, Bilecik'te ise 17,2 megavat RES kapasitesi sisteme girdi.

Bu yılın ocak-nisan döneminde devreye alınan elektrik kurulu gücü geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 58,1 geriledi. Söz konusu düşüşte termik santraller etkili oldu.

Geçen yılın aynı döneminde sisteme giren 995 megavatlık ilave kurulu gücün 786,5 megavatını termik santraller oluştururken, bu yıl devreye giren kapasitede termik santral yer almadı.

Öte yandan, 2019'un aynı döneminde devreye giren toplam kapasitenin yüzde 21'lik kısmı ise yenilenebilir kaynaklardan sağlanmıştı.