Elektrik yüklemesi yapmayan yöneticiye el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenledi - Son Dakika
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Elektrik yüklemesi yapmayan yöneticiye el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenledi

10.11.2022 12:17

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir şahıs, oturduğu sitede elektrik borcunu ödemediği için elektrik yüklemesi yapmayan yöneticiye el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırdı. Şans eseri yaralananın olmadığı saldırı sonucu yönetici ofisi savaş alanına döndü.

Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'ndeki bir sitede meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bina yöneticisi, uzun süredir elektrik borcunu ödemeyen Uğur Y. isimli şahsın dairesine elektrik yüklemesi yapmayarak sigortayı kapattı.

Borcunun ödemediği için elektrik yüklemesi yapmayan yöneticinin odasını EYP ile patlattı

EYP'LER BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE PATLADI

Yöneticinin elektriğini kesmesine sinirlenen ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen Uğur Y., sabaha karşı yönetici ofisine 2 adet EYP attı. Ofise atılan EYP'ler büyük bir gürültü ile patlarken, bina sakinleri büyük korku ve panik yaşadı.

Borcunun ödemediği için elektrik yüklemesi yapmayan yöneticinin odasını EYP ile patlattı

YÖNETİCİ OFİSİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Yaşanan olay sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaşanan patlama sonucu savaş alanına dönen yönetici ofisinde ve binada yaralanan kimsenin olmadığını belirledi.

Borcunun ödemediği için elektrik yüklemesi yapmayan yöneticinin odasını EYP ile patlattı

SALDIRGAN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

EYP'li saldırgan, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik yüklemesi yapmayan yöneticiye el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrik yüklemesi yapmayan yöneticiye el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenledi - Son Dakika
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