Elektrik zamları tarımsal üretimi tehdit ediyor
27 dakika önce
Çiftçi mazot, gübre, ilaç gibi girdilerdeki yüksek fiyattan şikayet ederken bu sene elektrik zamları üretimi tehdit eder boyuta ulaştı.
Çiftçi mazot, gübre, ilaç gibi girdilerdeki yüksek fiyattan şikayet ederken bu sene elektrik zamları üretimi tehdit eder boyuta ulaştı. Sulamada kullandığı elektriğe geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde zamlı ödeyen çiftçi, bu fiyatlarla sulu tarım yapılamayacağını söylüyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:06
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