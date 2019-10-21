Son Dakika Haberleri: Elektrik zamları tarımsal üretimi tehdit ediyor
Son Dakika Ekonomi Elektrik zamları tarımsal üretimi tehdit ediyor

Elektrik zamları tarımsal üretimi tehdit ediyor

27 dakika önce

Çiftçi mazot, gübre, ilaç gibi girdilerdeki yüksek fiyattan şikayet ederken bu sene elektrik zamları üretimi tehdit eder boyuta ulaştı.

Elektrik zamları tarımsal üretimi tehdit ediyor, System.String[]

Çiftçi mazot, gübre, ilaç gibi girdilerdeki yüksek fiyattan şikayet ederken bu sene elektrik zamları üretimi tehdit eder boyuta ulaştı. Sulamada kullandığı elektriğe geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde zamlı ödeyen çiftçi, bu fiyatlarla sulu tarım yapılamayacağını söylüyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:06 
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