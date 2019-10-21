Elektrik zamları tarımsal üretimi tehdit ediyor

Çiftçi mazot, gübre, ilaç gibi girdilerdeki yüksek fiyattan şikayet ederken bu sene elektrik zamları üretimi tehdit eder boyuta ulaştı. Sulamada kullandığı elektriğe geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde zamlı ödeyen çiftçi, bu fiyatlarla sulu tarım yapılamayacağını söylüyor.