Elektrik zammından etkilenmemenin reçetesi tedarikçi değiştirmek

Elektrik fiyatları, konut, sanayi ve ticarethaneler için zamlandı. Geçen yılın Nisan ayına kıyasla ev faturalarında yüzde 54, işyerlerinde ise yaklaşık yüzde 103 zam var. Buna göre, daha önce tedarikçi şirket değiştirmemiş ev ve iş yeri kullanıcıları Eylül ayına kıyasla yüzde 14.9 daha fazla elektrik faturası ödeyecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak elektrik birim fiyatlarını açıkladı. Elektrik fiyatları, konut, sanayi ve ticarethaneler için zamlandı. Son açıklanan zamla birlikte ev faturaları bir önceki yılın Nisan ayına göre yüzde 54, yılbaşına göre ise yüzde 32 zamlandı. İşyerlerinde ise zam oranları geçtiğimiz yılın Nisan ayına göre yüzde 103 artarken, yılbaşından bugüne yüzde 32 zamlandı. Buna göre daha önce elektrik tedarikçilerini değiştirmemiş tüketiciler geçtiğimiz Eylül ayına göre yüzde 14.9 daha fazla elektrik faturası ödeyecek.

Ancak, elektrik tedarikçisini değiştirerek daha uygun tarifelere geçenler bu zamdan daha az etkileniyor. EPDK'nın 2019 yılı düzenlemesiyle birlikte 1600kWh olarak belirlenen ve aylık yaklaşık 70 TL'ye denk gelen fatura tutarını ödeyen tüketiciler, tedarikçi değiştirebiliyor. Bu da zamlardan daha az etkilenmelerini sağlıyor. Birçok tüketici evlerine gelen elektriğin devlet tarafından sağlandığını düşündüğü için tedarikçi değiştirme hakları olduğunu bilmiyor. Ancak elektrik dağıtım şirketlerinin tamamı özel şirketler haline getirilirken, elektrik tedarik işi de özel şirketler tarafından yapılıyor. Böylece tüketiciler rekabetin kendilerine vermiş olduğu avantajı değerlendirerek daha ucuz elektrik kullanma şansını elde ediyor. EnCazip, tedarikçileri karşılaştırarak kullanıcılar için en uygun tarifeyi bularak tasarruf etmelerini sağlıyor.

Elektrik neden zamlandı?

Özellikle son aylarda elektrik fiyatlarına yapılan zamlar sürekli gündeme geliyor. Bu durum özellikle elektrik üretim maliyetlerinin artış göstermesiyle birlikte kaçınılmaz hale geldi.

Elektrik piyasasında tüketicilere tedarik edilecek enerjinin birim fiyatına yalnızca enerji üretim maliyeti değil, yenilenebilir enerji kaynaklı üretilen enerjinin devlet alım garantisi kapsamında olan üretimin de maliyeti yansıtılıyor. Sonuçta tedarikçiler, elektrik üretim maliyetine ek olarak YEKDEM adı verilen mekanizma sonucu ortaya çıkan alım garantisi birim fiyatını da ödüyor. Yani tüketiciler için elektrik tedariği yapan şirketlerin maliyeti, elektrik enerjisi üretim maliyeti ile yenilenebilir enerji santrallerinin desteklenmesi mekanizmasından doğan birim maliyetlerin toplanması ile bulunuyor.

Çoğunlukla Amerikan Doları ile verilmiş olan yenilenebilir enerjideki alım garantileri, kur artışlarıyla birlikte elektrikte maliyet artışını gerekli kılıyor. Ayrıca elektrik üretiminin toplam kurulu gücünün önemli bir bölümünün de yabancı kaynaklı yakıtları kullanan santrallerden oluşması, kur hareketlerinin elektrik fiyatları üzerindeki etkisini daha da yüksek hale getiriyor.

En pahalı elektrik olmayan elektriktir

Elektrik tedarikçisi değiştirme internet sitesi EnCazip'in kurucusu Çağada Kırım konuyla ilgili şunları söyledi: "Elektrik fiyatları 1 Ekim'den geçerli olmak üzere zamlandı. Bu zam kaçınılmazdı, zira fiyatların maliyetlere göre belirlenmemesi elektrik şirketlerini bir hayli zorda bırakacaktı. Fiyatlandırma politikasının maliyetleri yansıtmaması tedarik şirketlerini oyun dışında bırakarak orta ve uzun vadede elektrik enerjisi arz güvenliğinde risk yaratabilir. En pahalı elektrik ise olmayan elektriktir. Ayrıca bu durum piyasadaki rekabetin sekteye uğramasına da neden olurdu. Kısacası fiyatlandırmanın adil yapılmaması orta ve uzun vadede tüketicilerin çok daha pahalı elektrik kullanacakları anlamına gelir. Dolayısı ile fiyat güncellemelerinin zamanında yapılması rekabeti açacak ve tüketiciler eninde sonunda kazançlı çıkacaktır. Son olarak; tüketiciler, cep telefonu operatörü değiştirir gibi tedarik şirketi değiştirebileceklerini de akıllarından çıkartmamalı."