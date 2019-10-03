Elektrik zammından kaçış
1 saat önce
Elektrik fiyat tarifesine yapılan yüzde 14.9'luk zam piyasayı hareketlendirdi.
Elektrik fiyat tarifesine yapılan yüzde 14.9'luk zam piyasayı hareketlendirdi. Zamdan kaçmak isteyen serbest tüketiciler avantajlı teklif sunabilecek tedarikçilere koşuyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:41
Ahtapot, tavşanı yerken görüntülendi Çanakkale ahtapotu tavşan yerken görüntüledi, gözlerine inanamadı Araç sahiplerine müjde! Motorine 7 kuruş indirim geliyor Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in ses kayıtları sızdı: Tehdit ediyorsa gider savaşırsınız