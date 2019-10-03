Son Dakika Haberleri: Elektrik zammından kaçış
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Elektrik zammından kaçış

1 saat önce

Elektrik fiyat tarifesine yapılan yüzde 14.9'luk zam piyasayı hareketlendirdi.

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Elektrik fiyat tarifesine yapılan yüzde 14.9'luk zam piyasayı hareketlendirdi. Zamdan kaçmak isteyen serbest tüketiciler avantajlı teklif sunabilecek tedarikçilere koşuyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:41 
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