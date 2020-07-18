Elektrikçi dükkanında sergilenen klasik motosikletler nostalji rüzgarı estiriyor - Son Dakika

Elektrikçi dükkanında sergilenen klasik motosikletler nostalji rüzgarı estiriyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan elektrik ustası Şükrü Hızlı, babasından kalan 1969, 1971 ve 1972 model klasik motosikletleri aslına uygun yaptırıp dükkanından sergilemeye başladı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan elektrik ustası Şükrü Hızlı, babasından kalan 1969, 1971 ve 1972 model klasik motosikletleri aslına uygun yaptırıp dükkanından sergilemeye başladı. Hızlı'nın gözü gibi baktığı motosikletler büyük ilgi görüyor.


Sandıklı Çakır Mahallesi'ndeki dükkanında sergilenen motosikletler görenler adeta nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. Elektrikçi esnafı olan Hızlı tarafından geçtiğimiz yıllarda restore edilen 3 motosikletler görenleri mest ediyor. Kendisinin de babası gibi motosikletlere düşkün olduğunu ifade eden Hızlı, sergilediği motosikletleri toparlamak için hurdadan iki motosiklet aldığını ve onların parçalarını kullanarak 3 motosiklet yaptıklarını kaydetti. Hızlı, sergilenen motosikletlerin muayeneli, sigortalı ve faal olarak çalıştıklarını da ifade etti. Hızlı, "1969 model motosikletimiz piyasada nadir olarak bulunuyor ve '3 buçuklu' diye tabir ediliyor. Diğer 1971 ile 1972 model motorlar da '2 buçuklu' olarak biliniyor. Bunların hepsi baba yadigarı. Satma gibi bir niyetimiz olmadı hiç" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elektrikçi dükkanında sergilenen klasik motosikletler nostalji rüzgarı estiriyor - Son Dakika
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