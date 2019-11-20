Son Dakika Haberleri: Elektrikçi genç, akıma kapılarak öldü
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Elektrikçi genç, akıma kapılarak öldü

6 saat önce

HAKKARI'nin Yüksekova ilçesinde, bir evde onarım yapan elektrikçi Seyfettin Balin (25) akıma kapılarak, hayatını kaybetti.

Elektrikçi genç, akıma kapılarak öldü, System.String[]
HAKKARI'nin Yüksekova ilçesinde, bir evde onarım yapan elektrikçi Seyfettin Balin (25) akıma kapılarak, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam ilçeye 20 kilometre mesafede bulunan Yukarı Uluyol köyünde meydana geldi. Elektrikçi Seyfettin Balin, Yukarı Uluyol köyündeki bir evin elektrik tesisatında onarım yaparken akıma kapıldı. Köylülerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Balin'i ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Seyfettin Balin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Balin, Orman Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.


- Hakkari
Yüksekova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:19 Kaynak: DHA
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