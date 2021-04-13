DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde hastanenin önüne kurulan çadıra elektrik tesisatı çekerken akıma kapılan tesisat ustası Murat Koç'un kalbi durdu. Sağlık çalışanları kalp masajı yaparak Murat Koç'u hayata geri döndürdü.
Olay sabah saatlerinde, Gümüşova Entegre Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Hastane bahçesine pandemi çalışmaları kapsamında kurulan çadırın elektrik tesisatıyla uğraşan tesisat ustası Murat Koç, elektrik akımına kapıldı. Durumu gören sağlık çalışanları Murat Koç'un kalbinin durduğunu belirleyerek kalp masajı yaptı. Hayata döndürülen Murat Koç, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › DÜZCE ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN TESİSAT USTASI HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika