Elektrikçilere özel online platform - Son Dakika

Elektrikçilere özel online platform

Alçak gerilim tesisatı ekipmanları sektörünün öncü şirketlerinden Günsan Elektrik, Türkiye'deki elektrikçiler için geliştirdiği online platform GEP CLUB'ı hayata geçirdi.

Alçak gerilim tesisatı ekipmanları sektörünün öncü şirketlerinden Günsan Elektrik, Türkiye'deki elektrikçiler için geliştirdiği online platform GEP CLUB'ı hayata geçirdi.

Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi


Yenilikçi ürünler ortaya çıkarmaya odaklanan Günsan, Türkiye çapında elektrikçileri ve tüm iş ortaklarını kazançlı online bir platformda buluşturuyor. GEP CLUB adı verilen platform elektrikçilere büyük kolaylıklar sunuyor. Verilen bilgilere göre tüm elektrikçileri bir araya getirerek tek bir sistemde buluşturan platform ile elektrikçiler Günsan ürünlerine ve kampanyalarına, e-öğrenimlerine ve teknik kaynaklara kolaylıkla ulaşabilecek. Ayrıca satın aldıkları ürünlerden puan kazanacak, puanlarını teknolojiden giyime, farklı kategorilerde binlerce hediye alternatifinde kullanabilecek.


Elektrikçilere avantajlar sunan ve elektrikçileri tek bir sistemde buluşturan uygulama, Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın konuk olduğu webinar semineriyle şirketin bayilerine tanıtıldı. Günsan Satış Direktörü Ümit Deveci, Günsan Kanal Mükemmellik Müdürü Özgür Bozdoğan ve Günsan Türkiye Bayi Satış Müdürü Enis Ademoğlu, elektrikçilerin hayatını kolaylaştıran ve dijital dünyada rekabette öne çıkarak, yeni deneyimler elde etmelerine katkı sağlayacak GEP CLUB ile ilgili bilgiler verdi.


"Sektörü ilklerle buluşturuyoruz"


Ar-Ge çalışmalarına sektörün üzerinde pay ayıran şirketin dijitalleşme yatırımlarını da arttırdığını söyleyen Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Alişan Çapan, "Tüm iş ortaklarımızı tek noktada birleştirme hedefiyle hayata geçirdiğimiz GEP CLUB platformu, hızla dijitalleşen dünyada sektörümüz için de bir ilke imza atacak. Yaptığımız birçok çalışma sektörümüzün gelişimine ve değişimine katkıda bulunuyor. "Radius serimiz için özel olarak geliştirdiğimiz Radius App de bunun en güzel örneklerinden biriydi." dedi. Son yıllarda büyük veri ve verinin analizine odaklandıklarını belirten Çapan, "GEP CLUB ile iş ortaklarımızla iletişimimizi ve etkileşimimizi artıracağımız bir platform kurmayı hedefledik. Bütünleşik pazarlama (Omni-Channel) yaklaşımımız ile iş ortaklarımıza hem online hem de offline dokunmak, müşteri deneyimini geliştirmek, aramızdaki iş birliğini artırmak ve bu sinerji ile iş süreçlerinde verimlilik elde etmek istiyoruz." diye konuştu. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elektrikçilere özel online platform - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

18:19 Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti 17:31 Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu 17:28 Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:42 Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu? 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:29 Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
18:19
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
17:31
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
17:28
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu?
16:42
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 18:36:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elektrikçilere özel online platform - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]