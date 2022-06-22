Elektrikle balık avladıkları derede akıma kapılan 2 kuzen toprağa verildi

ORDU'nun Korgan ilçesinde, dereye elektrik verip balık avladıkları sırada akıma kapılarak suya düşen kuzenler Oğuzhan Berber (25) ile Cihan Berber (21), toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Amca çocukları Oğuzhan Berber ve Cihan Berber ile arkadaşları Mehmet Güldür, dereye elektrik vererek balık avlamaya çalıştı. Elektrik akımına kapılan 3 kişi, dereye düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. 3 genç, ekipler ve mahallelilerin de yardımıyla dereden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı Oğuzhan ve Cihan Berber ile Mehmet Güldür, Korgan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kuzenler, buradaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hastanedeki tedavisi süren Mehmet Güldür'ün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 2 kuzenin cenazeleri, otopsi için getirildiği Ordu Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak, aynı ilçedeki Çiftlik Mahallesi'ne götürüldü. Amca çocukları için Hekimoğlu Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Korgan Kaymakamı Mikail Ersöz, Korgan Belediye Başkanı Tunvay Kiraz, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, aile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Kuzenler, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına toprağa verildi.