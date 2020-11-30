Elektrikle balık avlarken akıma kapılıp hayatını kaybetti - Son Dakika

Elektrikle balık avlarken akıma kapılıp hayatını kaybetti

30.11.2020 13:32
Elektrikle balık avlarken akıma kapılıp hayatını kaybetti, System.String[]

Mersin'in Bozyazı ilçesinde elektrikle balık avlamaya çalışan kişi, akıma kapılarak öldü.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde elektrikle balık avlamaya çalışan kişi, akıma kapılarak öldü.

Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Kemal Pür, Bozyazı ilçesine bağlı Çopurlu Mahallesi Hacı Hıdırlı mevkisinde kendisine ait serasını sulamak için evden çıktı. Sini Çayı kenarına koyduğu sulama motoru ile serasını sulamaya başlayan Pür, bir yandan da sulama motoru için konulan elektrik direğine bağladığı telle çaya elektrik vererek balık avlamaya başladı.

Serayı sulamak için evden ayrılan ve uzun süre geçmesine rağmen dönmeyen babasını merak eden Pür'ün kızı, seraya giderek aramaya başladı. Babasını seranın içerisinde bulamayınca etrafa bakan kızı, babasını sulama motorunun bulunduğu Sini Çayı kenarında yerde hareketsiz yatar vaziyette buldu ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Pür'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen savcının yaptığı incelemenin ardından Pür'ün cesedi otopsi için Mersin'de hastane morguna kaldırıldı.

Pür'ün, balık avlarken akıma kapılarak öldüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Elektrikle balık avlarken akıma kapılıp hayatını kaybetti

Bozyazı, Mersin, Balık, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elektrikle balık avlarken akıma kapılıp hayatını kaybetti - Son Dakika


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