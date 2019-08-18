Son Dakika Haberleri: Elektrikle balık avlayan kişi akıma kapılarak öldü
Son Dakika Güncel Haber

Elektrikle balık avlayan kişi akıma kapılarak öldü

35 dakika önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde elektrikle balık avlamak isteyen kişi akıma kapılarak hayatını kaybettiAlınan bilgiye göre, Yürükçal Mahallesi'nde Hüseyin Ercan (32) balık tutmak için gittiği Kuz Çayı'nda elektrik hattına kablo atarak deredeki suya akım verdi.

Elektrikle balık avlayan kişi akıma kapılarak öldü, System.String[]
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde elektrikle balık avlamak isteyen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, Yürükçal Mahallesi'nde Hüseyin Ercan (32) balık tutmak için gittiği Kuz Çayı'nda elektrik hattına kablo atarak deredeki suya akım verdi.
Bir süre sonra ise suya temas eden Ercan, akıma kapıldı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Ercan, kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Vezirköprü, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Tuğba Ekinci, içkili fotoğraf paylaşan Cem Yılmaz'a demediğini bırakmadı
Anne olan oyuncu Seda Bakan, bebeğini emzirirken poz verdi Kubilay Aka ile aşk yaşadığı söylenen Hilal Altınbilek, Miray Daner'in adını duyunca çılgına döndü ŞİŞLİ'DE KALDIRIMDA YÜRÜYEN KADIN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 23:45:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrikle balık avlayan kişi akıma kapılarak öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]