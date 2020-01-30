Elektrikle balık tutmak istedi, akıma kapılıp hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elektrikle balık tutmak istedi, akıma kapılıp hayatını kaybetti - Son Dakika

Elektrikle balık tutmak istedi, akıma kapılıp hayatını kaybetti

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde balık tutmak için suya elektrik veren şahıs suya düşerek akıma kapılıp hayatını kaybetti.

Elektrikle balık tutmak istedi, akıma kapılıp hayatını kaybetti, System.String[]

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde balık tutmak için suya elektrik veren şahıs suya düşerek akıma kapılıp hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Bismil ilçesine bağlı Bozçalı köyü mevkiinde bulunan Dicle Nehri'nde iki arkadaş balık tutmak için trafodan kablo uzatarak suya verdi. İki arkadaştan Natık Tunç, dengesini kaybederek suya düşerek akımına kapıldı. Arkadaşı tarafından sudan çıkartılan Tunç, özel araçla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bozçalı, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Günlük burç yorumları 30 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Zuhal Topal'la Sofrada'da bir ilk! Kaynanalar ahtapotu görünce kendinden geçti Bu kalkan balığının fiyatı 585 TL 25 kiloluk aynalı sazan balığı görenleri şaşkına çevirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 02:45:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elektrikle balık tutmak istedi, akıma kapılıp hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]