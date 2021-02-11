Elektrikler kesildi dengesini kaybederek 5 katlı binanın asansör boşluğuna düştü - Son Dakika

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Elektrikler kesildi dengesini kaybederek 5 katlı binanın asansör boşluğuna düştü

19 yaşındaki gencin durumu ağır

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde elektrik kesintisinin yaşandığı sırada dengesini kaybederek 5 katlı bir binanın asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı.

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi Sahilpark mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede elektrik kesintisinin yaşandığı anda 5 katlı apartmanda bulunan 19 yaşındaki Kürşat Kaya, dengesini kaybetti. Dengesini kaybeden genç, 5 katlı apartmanın asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı genç sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından genç Kaya, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kürşat Kaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri konu ile ilgili araştırma başlattı.