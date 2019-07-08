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Elektrikler kesildi, trafiğin kontrolü polislere kaldı

45 dakika önce

Elektrikler kesildi, trafiğin kontrolü polislere kaldıBURSA - Bursa'da ana trafoda çıkan arıza sonucu elektrikler şehir genelinde kesildi.

Elektrikler kesildi, trafiğin kontrolü polislere kaldı
BURSA - Bursa'da ana trafoda çıkan arıza sonucu elektrikler şehir genelinde kesildi. Metro seferleri durdu. Hayat durma noktasına geldi.
Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. (TEİAŞ)'ın Ovaakça Mahallesi'ndeki ana trafosu arızalandı. Trafonun arızalanması sonucu Bursa genelinde elektrikler kesildi. Metro seferleri yapılamazken ulaşım için ek otobüs seferleri başlatıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye ait, Bursa'yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana gelen arıza dolayısıyla Bursaray'da seferler durdu. Kesinti sırasında seyir halinde olan vagonlardaki yolcular sorunsuz bir şekilde tahliye edilirken, vatandaşların ulaşımda bir sorun yaşamaması nedeniyle Bursaray güzergahında ulaşım otobüslerle sağlanıyor." denildi.
Burulaş'tan da açıklama geldi
"Gerçekleşen elektrik kesintisi sebebiyle Bursaray seferlerimiz geçici süreliğine hizmet verememektedir. Yaşanan aksaklık sebebiyle özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." açıklaması yapıldı.
Elektrikler kesildi, trafiğin kontrolü polislere kaldı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:02 Kaynak: İHA
Ovaakça, Türkiye, Bursa, 3. Sayfa
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