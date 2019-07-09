Elektrikler kesildi, trafiğin kontrolü polislere kaldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik kesintileri sebebiyle en işlek caddede trafik akışını polisler sağladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik kesintileri sebebiyle en işlek caddede trafik akışını polisler sağladı. Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:53 Kaynak: İHA
İnegöl'de UEDAŞ ekiplerinin yaptığı çalışmalar sebebiyle bazı bölgelerde enerji kesintisi yapıldı. Yapılan kesintiyle birlikte trafik ışıkları devre dışı kaldı. İlçenin en işlek caddesi olan Milli İrade Meydanında trafik kontrollünü sağlamak için polisler devreye girdi. Trafik ekipleri cadde üzerinde gelen araçları tek tek kontrollü bir şekilde yönlendirerek herhangi bir kazanın önüne geçti. Elektriklerin gelmesiyle lambalar tekrar devreye girdi. - BURSA
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