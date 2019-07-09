Son Dakika Haberleri: Elektrikler kesildi, trafiğin kontrolü polislere kaldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Elektrikler kesildi, trafiğin kontrolü polislere kaldı

41 dakika önce

Elektrikler kesildi, trafiğin kontrolü polislere kaldıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik kesintileri sebebiyle en işlek caddede trafik akışını polisler sağladı.

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
Elektrikler kesildi, trafiğin kontrolü polislere kaldı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik kesintileri sebebiyle en işlek caddede trafik akışını polisler sağladı.
İnegöl'de UEDAŞ ekiplerinin yaptığı çalışmalar sebebiyle bazı bölgelerde enerji kesintisi yapıldı. Yapılan kesintiyle birlikte trafik ışıkları devre dışı kaldı. İlçenin en işlek caddesi olan Milli İrade Meydanında trafik kontrolünü sağlamak için polisler devreye girdi. Trafik ekipleri cadde üzerinde gelen araçları tek tek kontrollü bir şekilde yönlendirerek herhangi bir kazanın önüne geçti. Elektriklerin gelmesiyle lambalar tekrar devreye girdi.
Elektrikler kesildi, trafiğin kontrolü polislere kaldı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


5 çocuk, yanan tineri sokakta oturan başka bir çocuğun üzerine atıp kaçtı Namaz kılma bahanesiyle girdiği camiden 100 yıllık tarihi saati çaldı! O anlar kamerada Cani adam, hamile köpeği havlıyor diye tüfekle vurarak öldürdü Trafikte hamile kadına saldıran baklavacı kardeşlere, Bursalı baklavacıdan tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 21:34:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrikler kesildi, trafiğin kontrolü polislere kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]