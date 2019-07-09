Elektrikler kesildi, trafiğin kontrolü polislere kaldı
41 dakika önce
Elektrikler kesildi, trafiğin kontrolü polislere kaldıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik kesintileri sebebiyle en işlek caddede trafik akışını polisler sağladı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:52 Kaynak: İHA
Elektrikler kesildi, trafiğin kontrolü polislere kaldı
BURSA - Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde elektrik kesintileri sebebiyle en işlek caddede trafik akışını polisler sağladı.
İnegöl'de UEDAŞ ekiplerinin yaptığı çalışmalar sebebiyle bazı bölgelerde enerji kesintisi yapıldı. Yapılan kesintiyle birlikte trafik ışıkları devre dışı kaldı. İlçenin en işlek caddesi olan Milli İrade Meydanında trafik kontrolünü sağlamak için polisler devreye girdi. Trafik ekipleri cadde üzerinde gelen araçları tek tek kontrollü bir şekilde yönlendirerek herhangi bir kazanın önüne geçti. Elektriklerin gelmesiyle lambalar tekrar devreye girdi.
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