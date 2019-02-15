Son Dakika Haberleri: Elektrikler Kesilince Mum Yerine Yanlışlıkla Dinamit Yaktı

Elektrikler Kesilince Mum Yerine Yanlışlıkla Dinamit Yaktı

56 dakika önce

ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan Karina Gutierrez, elektriklerin kesilmesi üzerine evin mahzenine inip mum aradı.

Elektrikler Kesilince Mum Yerine Yanlışlıkla Dinamit Yaktı, System.String[]
ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan Karina Gutierrez, elektriklerin kesilmesi üzerine evin mahzenine inip mum aradı. Mum yerine dinamit bulduğunu fark edemeyen Gutierrez dinamiti yaktı. Olay sonucu birkaç parmağını kaybeden ve gözünden yaralanan Gutierrez, ev sahibine dava açtı.

ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan iki çocuk annesi Karina Gutierrez, elektriklerin kesilmesi üzerine evde mum aradı. Aramaları esnasında evin mahzenine giren 30 yaşındaki kadın, mum yerine dinamit bulduğunu fark edemeyerek dinamiti yaktı. Olay sonucu birkaç parmağını kaybeden ve gözünden yaralanan Gutierrez, ev sahibine dava açtı.

Tehlikeli malzemeyi bulundurma davası

Gutierrez, Lindley Caddesi'nde kirada oturduğu evin sahibi Oscar Aguirre aleyhine tehlikeli malzemeyi evde bulundurmak suçlamasıyla dava açtı. Sol elinden birkaç parmağı kaybeden, sağ gözünden yaralanan ve yüzünde, göğsünde ve kollarında kalıcı izler oluşan Gutierrez açtığı davada olay sonrası uzun süreli tedavi göreceğini belirterek, ev sahibinden yüklü bir para talep etti. Aguirre ise evin bodrumunda bulunan dinamitler hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını iddia etti. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:14 Kaynak: İHA

Connecticut, Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa
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