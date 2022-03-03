Elektrikli araç "Frig" bu yıl TEKNOFEST'te ilk 3 için yarışacak - Son Dakika
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Elektrikli araç "Frig" bu yıl TEKNOFEST'te ilk 3 için yarışacak

03.03.2022 11:39
Elektrikli araç "Frig" bu yıl TEKNOFEST'te ilk 3 için yarışacak

Afyon Kocatepe Üniversitesinde (AKÜ) üretilen elektrikli araç "Frig", daha önce de katıldığı TEKNOFEST'te bu yıl ilk 3'e girmek için yarışacak.

Afyon Kocatepe Üniversitesinde (AKÜ) üretilen elektrikli araç "Frig", daha önce de katıldığı TEKNOFEST'te bu yıl ilk 3'e girmek için yarışacak.

AKÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nde öğrenim gören 25 öğrencinin, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu ve Öğretim Görevlisi Ahmet Kaysal koordinasyonunda ürettiği elektrikli araç "Frig", geçen yıl TEKNOFEST yarışlarında "Tanıtım Yaygınlaştırma Ödülü" aldı.

Takım, bu yıl geliştirdiği yerli parçalarla aracın verimliliğini artırmaya çalışıyor.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AA muhabirine, elektrik aracın iki yıldır yarışlara katıldığını söyledi.

Bu yıl öğrenciler tarafından yapılan çalışmalarla aracın yenilendiğine değinen Karakaş, geçen yıl araçlarının TEKNOFEST yarışlarında piste çıkmaya hak kazanan 50 araç arasında 15. olduğunu belirtti.

Yarışmaya yerli elektrikli motorla katılacaklar

AKÜ Elektrik ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Kaysal da aracın menzilinin şu an 60 kilometre olduğunu dile getirdi.

Bu yılki yarışmaya yüzde 100 yerli elektrikli motorla katılmayı planladıklarını anlatan Kaysal, şunları kaydetti:

"Batarya yönetim sistemini iyileştirdik. Geçen yıl 48 volt seviyesinde yarışa katılmıştık, bu yıl 84 volt seviyesine çıkardık, elektrik şarj ünitesinde güç seviyesini yükselttik. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Bu yıl TEKNOFEST yarışlarında ilk 3'e girmeyi hedefliyoruz. 2021'de tasarladığımız araç saatte 60 kilometre hızla 75 kilometre yol gidiyordu. Bu yıl aracın batarya kapasitesini artırarak, saatte 80 kilometre hızla 100 kilometre üzerinde bir menzil katetmeyi hedeflemekteyiz. Aracın tüm kartlarında iyileştirmeler yaparak sürüş açısından da daha güvenli bir araç üretmeyi hedeflemekteyiz."

"Bu yılki hedeflerimiz arasında da birçok kategoride ödüller almak var"

AKÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ferdi Yabansu da bu yıl birçok kategoride ödül almayı hedeflediklerini belirterek, "Şehre ve üniversiteye kupaları kazandırmak istiyoruz. Mekanik olarak tüm aksamlarını yeniliyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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