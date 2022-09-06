Tesla'dan yeni hamle! İki ülkeye daha Gigafactory açılıyor - Son Dakika
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Tesla'dan yeni hamle! İki ülkeye daha Gigafactory açılıyor

06.09.2022 09:59
Tesla'dan yeni hamle! İki ülkeye daha Gigafactory açılıyor

Elektrikli araç pazarında rekabet giderek artıyor. Sızdırılan bilgilere göre Tesla, Tayland ve Kanada'da Gigafactory kuracak.

Elektrikli araç pazarında rekabet giderek artıyor. Sızdırılan bilgilere göre Tesla, Tayland ve Kanada'da Gigafactory kuracak.

Tesla, 2021 yılının son çeyreğinde 310.000 adet otomobil teslimatı gerçekleştirerek tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Çip krizi ve pandemi sürecine rağmen üretimde sorun yaşamayan şirket, farklı ülkelerde üretim yapabilmek için kolları sıvadı.

Tesla, Tayland ve Kanada için Gigafactory çalışmalarına başladı

DataforThai'ye göre Tesla'nın Tayland şirketi, "binek otomobiller, kamyonetler, kamyonetler ve benzeri küçük otomobiller şeklinde yeni motorlu taşıtların satışı" için kuruldu ve kategorize edildi. Tesla, şirketini Nisan 2022'de Bangkok'taki All Seasons Place 87 M Thai Tower'da kiraladığı ofiste kurdu.

Tesla'dan yeni hamle! İki ülkeye daha Gigafactory açılıyor

Tesla, yakın zamanda Bangkok lokasyonu için iş ilanlarını yayınlamaya başladı. İş geliştirme müdürü pozisyonu için iş ilanı ise geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Tesla'ya göre bu rol, Tayland genelinde politika ve iş geliştirme faaliyetlerine öncülük edecek.

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İş geliştirme müdürü için açılan iş ilanında, "Bu kişi Tayland'daki tüm siyasi, yasal ve düzenleyici faaliyetleri izleyecek ve bölgedeki operasyonlarımızı ve büyümemizi etkileyen konularda Tesla'yı savunacak. Bu kişi, bu bölgedeki işimizi etkileyen mevcut ve gelecekteki politikalar ve düzenlemeler hakkında doğrudan hükümet yetkilileri ve politika yapıcılarla iletişim kuracaktır." ifadeleri yer alıyor.

İlan edilen iş türlerine bakıldığında, Tesla'nın Bangkok'ta bir satış ve servis merkezi açacağı tahmin ediliyor. Tesla ayrıca sadece elektrikli araçlarını değil, güneş enerjisi ve pil ürünlerini de satmak için başvuruda bulundu.

Şu an itibariyle Tesla'nın haritası, Tayland'ın bölgede Supercharger'a sahip olmadığını gösteriyor. Ancak, bu durumun Tesla Tayland'da tam olarak faaliyete geçtiğinde bu değişeceği düşünülüyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Tayland, Tragger, Kanada, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tesla'dan yeni hamle! İki ülkeye daha Gigafactory açılıyor - Son Dakika

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