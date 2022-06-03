Elektrikli araç şarj istasyonlarına zam! İşte yeni fiyatlar - Son Dakika
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Elektrikli araç şarj istasyonlarına zam! İşte yeni fiyatlar

03.06.2022 14:38
Elektrikli araç şarj istasyonlarına zam! İşte yeni fiyatlar

Zorlu Enerji çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ZES elektrikli araç şarj istasyonları için yeni fiyatlarını açıkladı. İşte Haziran zammı!

Elektrikli otomobillere geçiş için dünya genelinde yoğun bir çalışma yürütüldüğü artık herkes tarafından biliniyor. BMW'den Tesla'ya kadar birçok markanın satışa sunduğu elektrikli araçlar hem özellikleri hem de tasarımları ile oldukça dikkat çekerken, hızlı yaygınlaşmaları için şarj istasyonları kritik öneme sahip. Ülkemizde faaliyet gösteren ZES elektrikli araç şarj istasyonları için yeni fiyatlarını açıkladı.

ZES Şarj İstasyonu Fiyatları: Haziran 2022

2022'nin ilk günlerinde elektriğe yapılan büyük zam sonrasında şarj istasyonlarındaki ücretlendirmeyi artıran ZES, Mart ayında indirim kararı almıştı. Maalesef enflasyon ve döviz kuru başta olmak üzere birçok farklı etkenin birleşerek maliyetleri artırması her gün yeni bir zam haberi ile uyanmamıza neden oluyor.

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Bu kapsamda aradan geçen üç ayın ardından elektrikli araç sahipleri tekrar zam ile karşı karşıya kaldı. 3 Haziran 2022 tarihi itibariyle geçerli olan AC Tip 2 soket ücretlendirmesi şu şekilde;

Ortalama Güç Önceki Fiyat Yeni Fiyat/ Birim7,4 kW'a kadar0,49 TL/dk0,60 TL/dk 7,4 kW- 11 kW arası0,77 TL/dk0,95 TL/dk11 kW ve üstü1,05 TL/dk1,30 TL/dk

DC CCS ve CHAdeMO soketler için belirlenen güncel fiyatlar ise şu şekilde;

Ortalama Güç Önceki Fiyat Yeni Fiyat/ Birim50 kW'a kadar3,2 TL/dk4 TL/dk50 kW – 90 kW arası5,3 TL/dk6,60 TL/dk90 kW ve üstü7,1 TL/dk8,90 TL/dk

Ortalama güç, istasyondan kullandığınız enerjinin geçirdiğiniz toplam zamana bölünmesi ile hesaplanıyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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