Elektrikli araç satışı artıyor - Son Dakika

Türkiye'de bu gelişen teknolojide söz sahibi olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Elektrikli araçların dünyada ve Türkiye'deki durumu ile ilgili bilgi vermek amacıyla Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi ev sahipliğinde 'Türkiye Elektrikli Araçlar Görünümü' konferansı düzenlendi.

Konferansta dünyada yaşanan gelişmeler, Türkiye'de e-mobilite ekosisteminin gelişimi, elektrikli araçların Türkiye'nin enerji dengelerine ve çevre performansına katkısı gibi konular ele alındı.

2021 yılı itibariyle dünyada otomobil satışlarındaki elektrikli araçların oranı

yüzde 10'a yaklaştı.

2030 yılından sonra içten yanmalı otomobillerin payının yüzde 50'nin altına düşmesi öngörülüyor"